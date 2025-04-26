Жителей Крыма предупредили об угрозе атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Республики Крым. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.

«Беспилотная опасность <...>. Будьте бдительны», — говорится в предупреждении.

Утром 26 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в небе над Крымом были уничтожены четыре украинских дрона. Их ликвидировали в период с 7:30 мск до 8:00 мск. По данным ведомства, для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа.

До этого стало известно, что минувшей ночью в российских регионах сбили 45 украинских БПЛА. Как рассказали в Минобороны РФ, больше всего летательных аппаратов — 27 — перехватили в Курской области. В Ростовской и Липецкой областях ликвидировали по одному дрону, а в Белгородской области — 16.

25 апреля беспилотник ВСУ атаковал движущуюся машину в окрестностях села Дунайка, расположенного в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что из-за действий украинских войск пострадал один человек — водитель транспортного средства. У него диагностировали множественные осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее на территории Ивановской области упали обломки сбитого украинского БПЛА.