В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал водитель автомашины

Гладков: в Белгородской области от удара дрона по автомашине пострадал водитель

В Белгородской области в окрестностях села Дунайка Грайворонского округа в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал водитель автомашины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотник атаковал движущуюся по дороге «ГАЗель». Ранен водитель», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:01 по московскому времени.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, спины и ноги, отметил Гладков. Пострадавшего доставили больницу.

Накануне в Белгородской митрополии РПЦ сообщил, что храмовый комплекс Новый Иерусалим полностью сгорел после атаки дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Гладков заявил, что атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест региона — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция. Он подчеркнул, что дроны ВСУ не давали тушить возникший в комплексе пожар.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.