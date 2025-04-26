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В Польше заявили, что военный самолет РФ якобы нарушил ее воздушные границы

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российским самолетом
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский самолет якобы нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба Оперативного командования польских вооруженных сил.

«Вечером 25 апреля российский военный истребитель Балтийского флота вторгся в воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша на Балтике. За полетом велось наблюдение посредством радиолокационных систем Вооруженных сил Польши», — говорится в сообщении.

6 апреля польские военные вернули на аэродромы истребители, которые были подняты из-за информации о якобы активности российской авиации на Украине.

Командование ВС Польши привело в действие все имеющиеся в распоряжении силы и средства утром 6 апреля. Такое решение было принято из-за якобы активной операции российской армии на территории Украины, чтобы обеспечить безопасность Польши.

Ранее стало известно о планах Эстонии по закупке средств ПВО на фоне сообщений о рисках из-за «амбиций» РФ.

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