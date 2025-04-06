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Польша подняла в воздух истребители

Польские военные подняли в небо истребители из-за якобы активности РФ на Украине
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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Командование Вооруженных сил Польши утверждает, что подняло авиацию в небо из-за якобы активности российской стороны на Украине. Об этом говорится в сообщении командования на странице в соцсети X.

В публикации говорится, что командиры приняли решение о приведении в действие «всех имеющихся в его распоряжении сил и средств» из-за якобы «активной операции России на территории Украины». Помимо этого, военнослужащие привели наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.

Польские солдаты отметили, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности территорий.

«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — добавили в ВС Польши.

До этого польская сторона поднимала авиацию в воздух по той же причине 25 февраля. Кроме того, истребители приводили в готовность 1 февраля, до этого — 15 января, когда в Варшаву прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Польше заявили, что плана о прекращении боевых действий на Украине не существует.

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