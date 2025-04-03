Эстония закупит средства ПВО на фоне сообщений о рисках из-за «амбиций» РФ

Эстония планирует закупить средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защититься от ударов баллистических ракет. Об этом сообщил представитель эстонского Государственного центра оборонных инвестиций Мати Тикерпуу в интервью телерадиокомпании ERR.

«Мы собираемся приобрести средства ПВО большой дальности, которые могут сбивать баллистические ракеты», — заявил Тикерпуу.

Он уточнил, что в первую очередь Эстония хочет закупить европейскую систему ПВО SAMP/T с ракетами Aster, а также американский зенитный ракетный комплекс Patriot и израильские «Праща Давида».

По словам Тикерпуу, Эстония уже связалась со всеми производителями, теперь необходимо договориться о количествах, сроках поставок и ценах.

До этого разведка Эстонии сообщала о возросших рисках для безопасности страны из-за «внешнеполитических амбиций» России. В докладе эстонских разведчиков говорилось, что РФ обладает достаточными военными возможностями для оказания давления на балтийский регион.

3 апреля ERR рассказала о планах Эстонии начать строительство защитных укреплений возле границы с РФ. Работы стартуют уже этой осенью. Эстония планирует начать с возведения опорного пункта из 14 бункеров в северо-восточной части пограничной зоны и четырех бункеров на юго-востоке. Бетонные укрепления должны будут выдерживать удары снарядов калибра 152 мм. Всего планируется построить до 600 бункеров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не имеет завоевательских планов на Запад.