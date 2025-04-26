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Российские войска нанесли точечные удары по артиллерии ВСУ в Запорожской области

РИА Новости: расчеты дронов ВС РФ поразили артиллерию и позиции ВСУ в Запорожье
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы нанесли точечные удары по огневым точкам, артиллерии и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино, расположенного в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, задачу выполнили расчеты беспилотников 291-го полка 42-й дивизии в составе группировки российских войск «Днепр».

«Была нанесена серия точечных ударов по противнику. В результате умелых и слаженных действий <...> были уничтожены артиллерийское орудие, несколько огневых точек, поражены позиции [ВСУ]», — рассказал начальник одного из расчетов с позывным «Вохан».

Он добавил, что также бойцам Вооруженных сил РФ удалось сорвать доставку боеприпасов на позиции украинских формирований.

24 апреля российское министерство обороны сообщило, что военнослужащие страны с помощью дрона «Герань-2» нанесли удар по складу со снарядами ВСУ в Запорожской области. Здесь хранились боеприпасы 65-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

За день до этого бойцы ВС РФ поразили склады и цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области. При выполнении боевой задачи российские военнослужащие также использовали беспилотник «Герань-2».

Ранее три российских разведчика остановили спецназ ВСУ в Запорожской области.

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