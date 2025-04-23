Российские войска поразили цеха и склады ВСУ в Запорожской области

Российские военные с помощью дронов «Герань-2» поразили цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Отмечается, что на видео, опубликованном Минобороны РФ, видно, как беспилотники «Герань-2» поражают цеха и склады по производству взрывчатых веществ в районе населенного пункта Степное в Запорожской области.

До этого Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что российские дроны-камикадзе «Герань-2», применяемые для поражения целей в Харькове и Одессе, издавали необычный звук в связи с новой тактикой применения.

Отмечается, что необычный звук издают стандартные «Герани-2» во время резкого пикирования, которое стало элементом новой тактики применения беспилотных летательных аппаратов. Дроны собираются в группы по несколько штук на высоте 2000-2500 метров, где их не достают мобильные группы противовоздушной обороны, после чего начинают стремительное пикирование к цели.

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