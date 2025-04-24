Российские бойцы поразили склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области

МО РФ: военные с помощью «Герани-2» уничтожили склад ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по складу с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

По информации ведомства, объект находился на территории Запорожской области. Здесь хранились боеприпасы 65-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

В заявлении уточняется, что при нанесении ударов по складу Вооруженные силы РФ использовали дрон «Герань-2».

23 апреля в Минобороны РФ рассказали, что танкисты группировки российских войск «Центр» поразили огневые точки ВСУ в районе города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Как отметили в ведомстве, задачу выполнил экипаж танка Т-72 под командованием младшего сержанта Александра Супенко.

Российские бойцы нанесли удары сразу по нескольким объектам ВСУ, благодаря чему у штурмовиков появилась возможность провести наступление. При этом украинские солдаты пытались уничтожить Т-72 с помощью БПЛА, но им помешали установленные на танке системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее отличившимся танкистам группировки войск «Центр» вручили ордена Мужества и медали.