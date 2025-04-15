РИА Новости: три разведчика из 392-го полка обратили в бегство спецназ ВСУ

Три бойца-разведчика из 392-го полка 19-й дивизии российской армии обратили в бегство солдат 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщили участники боя.

«Там у них были опорники серьезные. То, что спецназ, — это выяснилось уже потом. Мне довел командир. Так-то и не было понятно, что это спецназ. Была обычная задача. Двинулись вперед, обнаружили противника. Вступили с ним в бой. Нас было трое, группа — «Лот», «Сокол» и «Понура», — рассказал один из бойцов.

Его сослуживец с позывным «Сокол» добавил, что они столкнулись с серьезным противником — они успевали выбрасывать гранаты из блиндажа, которыми их закидывали российские бойцы. Однако украинские спецназовцы отказались от предложения сдаться, после чего были уничтожены.

Позднее стало известно, что занятые российскими разведчиками позиции находились под контролем 11-й бригады войск специального назначения ВСУ.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.