Сгорел полностью: ВСУ атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. По данным SHOT, ВСУ атаковали храм как минимум дважды, мешая местным жителям и пожарным его тушить. В момент атаки внутри находилось четверо человек, никто из них не пострадал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В белгородском селе Сухарево в результате атаки ВСУ полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Информацию подтвердили Белгородская метрополия и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины. Мы четко понимаем, что это... спланированные удары. <...> Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой», — заявил он.

По данным SHOT, внутри храма в момент удара находилось четыре человека, никто из них не пострадал.

ТАСС со ссылкой на замглавы администрации Валуйского округа Сергея Слесаренко передал, что причиной возгорания стали сбросы боеприпасов с украинских беспилотников. По данным SHOT, они, предварительно, велись с БПЛА «Баба-яга». В Белгородской метрополии сообщили, что местные жители пытались потушить возгорание, однако беспилотники продолжали атаковать храм.

«Изначально святыню атаковали два FPV-дрона, после возгорания удары по зданию нанесли еще два БПЛА», — говорится в публикации SHOT.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что украинская армия атаковала в том числе пожарные машины . Гладков заявил, что Белгородская область никогда не забудет то, «как дронами не давали тушить пожар».

Храмовый комплекс Новый Иерусалим считается уникальной постройкой и одной из самых популярных в Белгородской области святынь. Его история началась в 2001 году с установки обетного креста, сейчас крестов восемь. Сам комплекс включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божьей матери, часовню святой Марии Магдалины, кувуклию Гроба Господня, камень помазания, местную Голгофу и святую купель Апостола Иоанна Богослова.

ВСУ атаковали дом настоятеля

Mash сообщил, что в ночь на 20 апреля украинские беспилотники также атаковали дом настоятеля Нового Иерусалима отца Андрея. По данным Telegram-канала, жилище также полностью сгорело. Сам отец Андрей и члены его семьи не пострадали, так как в это время находились на пасхальной службе.

20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публиковал информацию об ударе БПЛА по селам Валуйского муниципального округа. По его данным, в селе Сухарево после атаки загорелась кровля частного дома — возгорание ликвидировали пожарные. При этом о полностью сгоревших домах Гладков в тот день не сообщал.

Атаки на храмы

ВСУ уже не впервые атакуют святыни. 17 апреля украинские военные также нанесли удар по храму-часовне в селе Зерново Брянской области. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что атака была совершена с помощью минометного оружия и дронов-камикадзе.

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«Покушаясь на святыни, враг показывает свое истинное лицо. Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру!» — заявил он.

В преддверии Вербного воскресенья ВСУ также сбросили боеприпас с беспилотника на территорию Свято-Покровского храма в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, украинский снаряд не сдетонировал и в результате происшествия никто не пострадал.

В марте в селе Казинка Белгородской области в результате атаки беспилотников получил повреждения купол храма Казанской иконы Божией Матери.