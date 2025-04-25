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Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области

Гладков: три человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Дунайке
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Дунайка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона нанесли удар по машине, в салоне которой находились супружеская пара и их 42-летний сын.

В результате старший мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, живота и ног, а также минно-взрывную травму. У его жены диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, в том числе головы.

«У их сына — баротравма и минно-взрывная травма», — добавил Гладков.

По его словам, пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу для оказания первой медицинской помощи. В настоящее время их транспортируют в больницу №2 в городе Белгороде.

«Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести», — уточнил губернатор.

24 апреля беспилотник ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Белгородской области. В результате местная жительница получила минно-взрывную травму и баротравму, ее госпитализировали в больницу №2 в административном центре региона.

Ранее украинский БПЛА атаковал частный жилой дом в Белгородской области.

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