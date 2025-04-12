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Российские войска поразили завод в Киеве

«Изнанка»: ВС РФ нанесли удар по завоу «Антонов» в Киеве
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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удары по заводу госпредприятия «Антонов» (бывший завод «Авиант») в Киеве, а также по зданию бывшего научно-исследовательского института электро-механических приборов. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на спутниковые снимки NASA.

Завод «Антонов» является дочерним предприятием украинской оборонной промышленности. Осенью 2023 года сообщалось, что на заводе начали активно производить беспилотные летательные объекты.

В ночь на 12 апреля на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в разных регионах страны, в том числе в Киеве.

Согласно данным службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Святошинском районе Киева беспилотники попали в промышленное предприятие. Были повреждены три склада. На месте ЧП начался сильный пожар.

Название предприятия, по которому ударили дроны, не раскрывалось, но завод «Антонов» расположен как раз в Святошинском районе.

Ранее в МИД заявили, что Россия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины.

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