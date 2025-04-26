Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины

Воздушная тревога звучит в четырех регионах Украины. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения, который цитирует ТАСС.

Тревога звучит в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Также, согласно украинским сервисам, в «красной зоне» находятся Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Харьковская области.

24 апреля «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под удар попали железнодорожная инфраструктура, а также завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военкор раскрыл детали одной из самых мощных атак по Украине.