РИА Новости: подразделение ВС РФ вызвало огонь на себя, чтобы не раскрыть позиции

Подразделение Вооруженных сил России (ВС РФ) вызвало огонь на себя, чтобы не раскрыть позиции на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом РИА Новости сообщил боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным «Вайс».

«Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не «спалились», — рассказал «Вайс».

Он добавил, что благодаря этой хитрости бойцы ВСУ были вынуждены отступить, а российские солдаты не пострадали.

Также Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается на Красноармейском (Покровском) направлении.

22 апреля войска группировки «Центр» российской армии активно продвигались к городу Красноармейску в ДНР. В Минобороны России рассказали, что подразделения мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили ряд населенных пунктов, продолжая наступление на ключевой транспортный узел ВСУ.

Ранее группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.