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Российские войска применили хитрость на Красноармейском направлении

РИА Новости: подразделение ВС РФ вызвало огонь на себя, чтобы не раскрыть позиции
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделение Вооруженных сил России (ВС РФ) вызвало огонь на себя, чтобы не раскрыть позиции на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом РИА Новости сообщил боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным «Вайс».

«Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не «спалились», — рассказал «Вайс».

Он добавил, что благодаря этой хитрости бойцы ВСУ были вынуждены отступить, а российские солдаты не пострадали.

Также Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается на Красноармейском (Покровском) направлении.

22 апреля войска группировки «Центр» российской армии активно продвигались к городу Красноармейску в ДНР. В Минобороны России рассказали, что подразделения мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили ряд населенных пунктов, продолжая наступление на ключевой транспортный узел ВСУ.

Ранее группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

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