Подразделение Вооруженных сил России (ВС РФ) вызвало огонь на себя, чтобы не раскрыть позиции на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом РИА Новости сообщил боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным «Вайс».
«Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не «спалились», — рассказал «Вайс».
Он добавил, что благодаря этой хитрости бойцы ВСУ были вынуждены отступить, а российские солдаты не пострадали.
Также Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается на Красноармейском (Покровском) направлении.
22 апреля войска группировки «Центр» российской армии активно продвигались к городу Красноармейску в ДНР. В Минобороны России рассказали, что подразделения мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили ряд населенных пунктов, продолжая наступление на ключевой транспортный узел ВСУ.
Ранее группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.