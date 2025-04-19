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Российские бойцы уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

Группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью расчета орудия М-46 уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета 130-мм буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российские военные, получив координаты цели от расчетов дронов, навели оружие на цель и поразили объект серией выстрелов с помощью осколочно-фугасных снарядов.

В публикации говорится, что стрельба велась с закрытой огневой позиции на дальности свыше 17 километров. В МО добавили, что бойцы проводили постоянную корректировку огня с помощью разведывательных дронов. Оперативные действия позволили военнослужащим поразить объект минимальным количеством орудий.

До этого военнослужащий 1009-го полка российской армии с позывным «Север» в первом бою уничтожил шестерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и удерживал занятый опорный пункт полтора месяца.

Ранее командир ВС РФ рассказал о подлом поступке наемника ВСУ.

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