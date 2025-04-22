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Российские войска активно продвигаются к Красноармейску в ДНР

МО РФ: группировка войск «Центр» наступает по направлению к Красноармейску в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Войска группировки «Центр» российской армии активно продвигаются к городу Красноармейску (Покровск) в Донецкой народной республике. Об успехах российской армии сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что подразделения мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили ряд населенных пунктов, продолжая наступление на ключевой транспортный узел ВСУ — Красноармейск.

«Благодаря четким и слаженным действиям подразделений мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» очередной населенный пункт был успешно освобожден от украинских бандформирований. В настоящий момент военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают активное продвижение к населенному пункту Красноармейск (ДНР)», — говорится в сообщении ведомства.

18 февраля Минобороны сообщило, что российские военные за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о поселке Валентиновка, селах Калиново, Елизаветовка и Преображенка.

Ранее группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

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