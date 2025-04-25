Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ в ДНР

Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на Красноармейском направлении

В настоящее время тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается на Красноармейском направлении. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Доклад главкома [ВСУ Александра] Сырского по ситуации на фронте за сутки 24 апреля. <...> Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении (украинское название Красноармейского направления. — «Газета.Ru»), — написал украинский лидер.

19 апреля командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии ВС РФ с позывным «Миф» сообщил, что украинское командование перебросило под Красноармейск на помощь ВСУ элитный отряд операторов БПЛА «Птицы Мадьяра». Военный добавил, что беспилотники противника являются основной проблемой для продвижения российских войск в этом районе.

22 апреля войска группировки «Центр» российской армии активно продвигались к городу Красноармейску в ДНР. В Минобороны России рассказали, что подразделения мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили ряд населенных пунктов, продолжая наступление на ключевой транспортный узел ВСУ.

Ранее группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.