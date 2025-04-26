В одном из регионов РФ объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал региональной администрации.

«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Власти добавили, что в действие приведена система предупреждения атак. Оперативную обстановку в регионе отслеживают спецслужбы.

До этого угрозу атаки БПЛА объявляли в Липецкой области. Об этом предупреждал губернатор региона Игорь Артамонов.

Утром в пятницу, 25 апреля, обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Шуе Ивановской области. Предварительно, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.