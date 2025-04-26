На Украине уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»

При ударе, который Вооруженные силы России нанесли по Павлограду, была уничтожена база медицинского батальона «Госпитальеры». Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила его основательница Яна Зинкевич.

По ее словам, также были уничтожены имущество и техника, которые находились на базе.

«Они опять попали в точку в сердце. Перечеркнули десять лет работы тысячи людей», — написала Зинкевич.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. По информации ведомства, в результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов.

Также целями стали места производства дронов и площадки, на которых украинские военнослужащие испытывают оперативно-тактические ракеты. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 апреля координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу украинской армии с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

Ранее ВС России поразили завод в Киеве.