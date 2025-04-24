Подразделения психологической борьбы в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремятся ввести в заблуждение российские войска по обстановке в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Из материала следует, что украинские формирования хотят заманить Вооруженные силы РФ вглубь подконтрольной им территории. После этого они попытаются вымотать российских бойцов, заставив их участвовать в затяжных сражениях, и вынудить их отступить к государственной границе.

«В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы противника, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией <...> роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководства региона», — подчеркнул источник агентства.

По его словам, также Киев планирует начать рассылку сообщений с ложными координатами военных объектов. Это необходимо для того, чтобы позже украинские власти могли обвинить ВС РФ в ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Как сказал источник, сейчас российские войска активно разрушают планы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В том числе за счет массовых отказов мобилизованных украинских солдат выполнять приказы офицеров в прифронтовой зоне, уточнил он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео, на котором запечатлена ликвидация группы украинских диверсантов в Сумской области.