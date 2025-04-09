Российские войска ударили по предприятию украинского ВПК

Вооруженные силы России поразили предприятие на Украине, которое занимается производством оперативно-тактических ракет. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, российские войска также нанесли поражение цехам производства ударных беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям личного состава, техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 149-ти районах.

Как заявили в ведомстве, атаки были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее сообщалось, что США собираются направить Украине авиабомбы GLSDB вместо ракет ATACMS.