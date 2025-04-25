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США провели испытательный запуск гиперзвуковой ракеты

США провели новый испытательный запуск гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
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Luke Lamborn/U.S. Navy/AP

В США провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, он же Dark Eagle). Об этом пишет газета Orlando Sentinel.

«Объединенная группа правительственных, академических и промышленных партнеров провела испытание по поручению министерства обороны на полигоне станции космических войск на мысе Канаверал», — говорится в публикации.

В настоящее время эксперты оценивают результаты испытания.

Издание подчеркнуло, что система предназначена для развертывания на суше или на море. Гиперзвуковые ракеты движутся со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, что делает их гораздо более сложным оружием для противодействия после запуска.

Первое «успешное» летное испытание состоялось в декабре прошлого года, ракету Dark Eagle выпустили из штатной пусковой установки. Ракетный комплекс Dark Eagle разработала корпорация Lockheed Martin. Предполагается, что ракета может развить скорость свыше 6000 км/ч.

При этом в апреле 2025 года газета Asia Times писала, что США приняли решение прекратить разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения и фактически свернули некогда перспективную программу. Причинами стали непреодолимые бюджетные проблемы, неудовлетворительная эффективность разработки и наращивание Китаем своего военного потенциала, добавило издание.

Ранее Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений в мире.

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