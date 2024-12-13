В США провели испытательный запуск гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, он же Dark Eagle). Об этом сообщается в Telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий.

Запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде. По предварительной информации, это было первое «успешное» летное испытание, ракету выпустили из штатной пусковой установки.

Ракетный комплекс Dark Eagle разработала корпорация Lockheed Martin. Предполагается, что ракета может развить скорость свыше 6000 км/ч.

В июне агентство Bloomberg писало, что первая ракета LRHW серийного производства может быть поставлена приблизительно через шесть недель после успешного испытания, а батарея из восьми ракет — через 11 месяцев. Издание подчеркнуло, что армия Соединенных Штатов не сумела достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW до октября 2025 года.

В мае заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл заявил, что американская армия не обладает адекватной защитой от гиперзвуковых ракет. По его словам, у США имеются некоторые противоракетные системы, способные защищать на конечной фазе полета гиперзвуковых ракет, но их требуется гораздо больше.

Ранее армия США призналась в проблемах с тестированием гиперзвукового оружия.