Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений в мире

Мир подошел к новому этапу гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании научно-экспертного совета СБ, передает ТАСС.

«Она (гонка вооружений. — «Газета.Ru») просто переросла в иное качество», — сказал секретарь СБ.

Шойгу напомнил, что сначала появились обычные вооружения, за которыми последовало создание ядерного оружия. Затем появилась необходимость в носителях — доставке этого оружия. Потом появились ракетные войска стратегического назначения РФ, морские средства доставки и так далее, отметил секретарь СБ.

В настоящее время мир подошел к следующему этапу — появлению новых видов вооружения, оружия на новых физических принципах, глобальной дальности, указал Шойгу, отметив, что имеет в виду гиперзвуковое оружие.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы Европейского союза создать межправительственный оборонный фонд. По его мнению, шансы на открытое противостояние России и Евросоюза постепенно растут.

Эксперт напомнил, что РФ располагает таким оружием, как гиперзвуковой комплекс «Орешник», которым можно «погасить казус белли, если станет совсем горячо».

10 апреля президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть секретное и самое мощное оружие в мире. По словам политика, никто не имеет ни малейшего представления об этом оружии.

Ранее в Пентагоне предложили разместить оружие в космосе.