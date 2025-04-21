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США закрыли программу разработки гиперзвуковых ракет, пишут СМИ

Asia Times: США не смогли разработать гиперзвуковую ракету и закрыли программу
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Reuters

США приняли решение прекратить разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения и фактически свернули некогда перспективную программу. Об этом пишет газета Asia Times.

Причинами стали непреодолимые бюджетные проблемы, неудовлетворительная эффективность разработки и наращивание Китаем своего военного потенциала.

Контр-адмирал Стивен Тедфорд, курирующий в Военно-морских силах США направление беспилотных летательных аппаратов и ударных вооружений, подтвердил, что проект был официально закрыт осенью 2024 года после проведенного финансового аудита, который показал, что дальнейшая разработка гиперзвуковой ракеты экономически неоправданна и эксплуатационно нереализуема.

В материале отмечается, что сворачивание программы свидетельствует о ряде проблем в Вооруженных силах (ВС) США с созданием новых и дорогостоящих систем вооружений. Это может привести к тому, что в будущем американская армия не сможет наносить быстрые и высокоточные удары по защищенным морским целям, считают авторы.

10 апреля президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть секретное и самое мощное оружие в мире. По словам политика, никто не имеет ни малейшего представления об этом оружии.

До этого издание Defense News писало со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано, что в конце года Пентагон планирует провести новое испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW).

Ранее сообщалось, что в Европе хотят разместить гиперзвуковые системы большой дальности.

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