Полиция оцепила место гибели генерала Москалика в Балашихе

Двор в Балашихе, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили

В подмосковной Балашихе правоохранительные органы оцепили внутренний двор, где произошел взрыв, во время которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости.

Вход во двор оцеплен лентой со всех сторон, начаты следственные действия. На месте дежурят несколько машин ДПС, Следственного комитета и скорой помощи.

Также следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России приступили к осмотру места убийства.

Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео.