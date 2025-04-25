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Российские войска сбросили с дрона листовки над украинским городом

ТАСС: ВС РФ сбросили на украинский город листовки с QR-кодами для сдачи в плен
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Shutterstock

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) расчета «Барс» сбросили листовки на один из украинских городов на Запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что на этих листовках напечатаны QR-коды для прохождения «Диктанта Победы» и перехода на российского бота обратной связи free_soldier2022 для сдачи в плен.

«Ждать больше нечего, и нет смысла разменивать свою жизнь», — рассказал источник.

Для сброса листовок использовался российский беспилотник самолетного типа.

Незадолго до этого сообщалось, что российские военнослужащие на Днепровском направлении распространяют инструкции для украинских солдат, желающих сдаться в плен через специальный бот обратной связи. Также стало известно, что российские войска регулярно используют звуковещательные комплексы, призывая солдат Вооруженных сил Украины покинуть позиции или сложить оружие.

В октябре прошлого года под Курахово военнослужащие 79-й бригады Вооруженных сил Украины и прикрепленных к ней подразделений добровольно сдались в плен благодаря агитационным листовкам, сброшенным на их позиции российскими операторами дронов.

Ранее пленный рассказал, как ВСУ стреляли по мирным жителям в Мариуполе.

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