Российские войска распространяют для ВСУ инструкции по сдаче в плен через бот

ТАСС: бойцы РФ распространяют инструкции для сдачи в плен солдат ВСУ через бот

Российские военнослужащие на Днепровском направлении распространяют инструкции для украинских солдат, желающих сдаться в плен через специальный бот обратной связи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Основная трудность — невозможность преодолеть реку Днепр. Желающие есть, но велик риск, что сами военные ВСУ уничтожат тех, кто попытается сдаться, как уже бывало. Поэтому пока они ждут подходящего момента, оставаясь на связи», — пояснил собеседник.

По его словам, российские войска также регулярно используют звуковещательные комплексы, призывая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть позиции или сложить оружие.

В силовых структурах подчеркнули, что бот обратной связи стал одним из ключевых инструментов для организации сдачи в плен.

«Мы фиксируем запросы, но пока массового потока нет из-за страха расправы со стороны командиров ВСУ», — добавил источник.

24 апреля в российских силовых структурах рассказали, что украинские солдаты в зоне ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ стреляли по мирным жителям в Мариуполе.