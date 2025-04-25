Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска распространяют для ВСУ инструкции по сдаче в плен через бот

ТАСС: бойцы РФ распространяют инструкции для сдачи в плен солдат ВСУ через бот
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие на Днепровском направлении распространяют инструкции для украинских солдат, желающих сдаться в плен через специальный бот обратной связи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Основная трудность — невозможность преодолеть реку Днепр. Желающие есть, но велик риск, что сами военные ВСУ уничтожат тех, кто попытается сдаться, как уже бывало. Поэтому пока они ждут подходящего момента, оставаясь на связи», — пояснил собеседник.

По его словам, российские войска также регулярно используют звуковещательные комплексы, призывая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть позиции или сложить оружие.

В силовых структурах подчеркнули, что бот обратной связи стал одним из ключевых инструментов для организации сдачи в плен.

«Мы фиксируем запросы, но пока массового потока нет из-за страха расправы со стороны командиров ВСУ», — добавил источник.

24 апреля в российских силовых структурах рассказали, что украинские солдаты в зоне ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ стреляли по мирным жителям в Мариуполе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами