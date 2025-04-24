Пленный рассказал, что ВСУ стреляли по мирным жителям в Мариуполе

Бывший украинский морпех Денис Рашпля, осужденный на пожизненный срок, рассказал РИА Новости, что получил приказ стрелять по мирным жителям в Мариуполе.

«Дорога была, может, метров 30-50 максимум. Я по приказу командира капитана Свинарчука стрелял по мирным гражданам, по мирным людям, которые шли в сторону села. Стрелял по туловищу, по ногам», — поделился Рашпля.

Он уточнил, что получил приказ стрелять по гражданским в пригороде Мариуполя в марте 2022 года.

Морпех служил в разведроте. До начала спецоперации дважды был командирован в так называемую зону АТО (антитеррористическая операция) на восток Украины. 12 апреля 2022 года Рашпля сдался в плен из металлургического комбината имени Ильича.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские солдаты в зоне ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами.

По словам собеседника агентства, бойцы группировки «Север» уничтожают резервы противника с помощью артиллерии, беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Ранее украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ по своим же солдатам.