Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный рассказал, что ВСУ стреляли по мирным жителям в Мариуполе

Пленный Рашпля: капитан ВСУ приказывал стрелять по мирным жителям
close
Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Бывший украинский морпех Денис Рашпля, осужденный на пожизненный срок, рассказал РИА Новости, что получил приказ стрелять по мирным жителям в Мариуполе.

«Дорога была, может, метров 30-50 максимум. Я по приказу командира капитана Свинарчука стрелял по мирным гражданам, по мирным людям, которые шли в сторону села. Стрелял по туловищу, по ногам», — поделился Рашпля.

Он уточнил, что получил приказ стрелять по гражданским в пригороде Мариуполя в марте 2022 года.

Морпех служил в разведроте. До начала спецоперации дважды был командирован в так называемую зону АТО (антитеррористическая операция) на восток Украины. 12 апреля 2022 года Рашпля сдался в плен из металлургического комбината имени Ильича.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские солдаты в зоне ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами.

По словам собеседника агентства, бойцы группировки «Север» уничтожают резервы противника с помощью артиллерии, беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Ранее украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ по своим же солдатам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами