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Под Курахово украинские солдаты сдались в плен после прочтения агитационных листовок

Солдаты 79-й бригады ВСУ сдались в плен после сброса листовок на их позиции

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Под Курахово военнослужащие 79-й бригады Вооруженных сил Украины и прикрепленных к ней подразделений добровольно сдались в плен благодаря агитационным листовкам, сброшенным на их позиции российскими операторами дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

«Этот процесс был зафиксирован на видео, что подчеркивает организованность и массовость происходящего», — говорится в публикации.

Говоря о причинах такого решения, пленные сообщили о тяжелых условиях службы и неудовлетворительном снабжении со стороны командования ВСУ: солдатам приходилось самостоятельно приобретать даже обмундирование и другие необходимые вещи. Это привело к падению морального духа и растерянности среди украинских солдат.

11 октября в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели в плен сдались 43 украинских военных.

12 октября российский военкор Юрий Котенок заявил, что многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией. По этой причине часть из них высказала просьбу о получении российского гражданства.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, кого сейчас набирают в ряды ВСУ.

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