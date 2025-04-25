Аналитик назвал страны, которые первыми пострадают от вывода войск США

Сокращение американских войск в первую очередь затронет Польшу и страны Прибалтики. Об этом заявил Бен Харрис, научный сотрудник по вопросам Европы и внешней политики США в организации «Совет по международным отношениям», в интервью Politico.

Он отметил, что частичный вывод войск, вероятно, начнется с подразделений, развернутых с февраля 2022 года в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие».

Харрис также добавил, что действия США могут в конечном итоге ослабить безопасность Европы в целом.

13 апреля австрийская газета Exxpress писала, что страны Европы встревожены из-за плана президента Дональда Трампа вывести контингент войск Соединенных Штатов с территории континента.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передислокация американских войск из Жешува, который является ключевым хабом помощи Украине, позитивно скажется на его стране.

Ранее американский генерал выступил против вывода войск из Европы.