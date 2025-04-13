В Европе обеспокоены желанием Трампа вывести войска США с континента

Страны Европы встревожены из-за плана президента Дональда Трампа вывести контингент войск Соединенных Штатов с территории континента. Об этом сообщает австрийская газета Exxpress.

«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — сообщает издание.

В том случае, если американские войска действительно будут выведены из Европы, то страны ЕС останутся с хрупкими гарантиями безопасности — собственные контингенты войск без поддержки США не смогут защищать свои страны самостоятельно.

Основными проблемами европейских армий является критическая нехватка личного состава, средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов. В связи с этим даже не вывод войск США, а их сокращение их присутствия в ЕС может вызвать кризис в обороны Европы, считают в Exxpress.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передислокация американских войск из Жешува, который является ключевым хабом помощи Украине, позитивно скажется на его стране.

Ранее в Госдуме оценили последствия ухода американских войск из польского Жешува.