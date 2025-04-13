Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе обеспокоены желанием Трампа вывести войска США с континента

Exxpress: страны Европы встревожены из-за плана Трампа вывести контингент
close
Czarek Sokolowski/AP

Страны Европы встревожены из-за плана президента Дональда Трампа вывести контингент войск Соединенных Штатов с территории континента. Об этом сообщает австрийская газета Exxpress.

«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — сообщает издание.

В том случае, если американские войска действительно будут выведены из Европы, то страны ЕС останутся с хрупкими гарантиями безопасности — собственные контингенты войск без поддержки США не смогут защищать свои страны самостоятельно.

Основными проблемами европейских армий является критическая нехватка личного состава, средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов. В связи с этим даже не вывод войск США, а их сокращение их присутствия в ЕС может вызвать кризис в обороны Европы, считают в Exxpress.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передислокация американских войск из Жешува, который является ключевым хабом помощи Украине, позитивно скажется на его стране.

Ранее в Госдуме оценили последствия ухода американских войск из польского Жешува.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами