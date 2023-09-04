В Херсонской области связали увольнение Резникова с провалом контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста министра обороны Алексея Резникова, чтобы сделать его козлом отпущения за провал контрнаступления. Об этом заявил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Зеленскому нужен козел отпущения, ведь националисты и Запад требуют найти виновных за провал так называемого контрнаступления», — отметил он.

Врио губернатора Херсонской области пояснил, что военные начальники в цене. Но «гражданский министр обороны в киевском режиме» на военные действия влияния не оказывает, поэтому его и выбрали «в качестве жертвы». Сальдо напомнил, что Резников — выходец не из команды Зеленского, поэтому его «не жалко».

Врио главы региона обратил внимание, что Рустем Умеров, которому пророчат должность главы Минобороны Украины, не политик, не военный специалист и не управленец. Среди его главных заслуг Сальдо назвал участие в «так называемой блокаде Крыма в 2015-2016 годах».

«Толку для военной организации от такого министра не предвидится», — резюмировал Сальдо.

4 сентября Министр обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.