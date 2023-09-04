Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области связали увольнение Резникова с провалом контрнаступления ВСУ

Сальдо: Резников стал для Зеленского козлом отпущения из-за провала наступления

close
100%
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста министра обороны Алексея Резникова, чтобы сделать его козлом отпущения за провал контрнаступления. Об этом заявил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Зеленскому нужен козел отпущения, ведь националисты и Запад требуют найти виновных за провал так называемого контрнаступления», — отметил он.

Врио губернатора Херсонской области пояснил, что военные начальники в цене. Но «гражданский министр обороны в киевском режиме» на военные действия влияния не оказывает, поэтому его и выбрали «в качестве жертвы». Сальдо напомнил, что Резников — выходец не из команды Зеленского, поэтому его «не жалко».

Врио главы региона обратил внимание, что Рустем Умеров, которому пророчат должность главы Минобороны Украины, не политик, не военный специалист и не управленец. Среди его главных заслуг Сальдо назвал участие в «так называемой блокаде Крыма в 2015-2016 годах».

«Толку для военной организации от такого министра не предвидится», — резюмировал Сальдо.

4 сентября Министр обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях