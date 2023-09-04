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Министр обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке

Глава Минобороны Украины Резников подал в Верховную раду заявление об отставке

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Ukraine's Defence Minister Oleksii Reznikov via Twitter

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В соцсети Резников опубликовал фото соответствующего заявления.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке», — отметил он.

Ранее Резников заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании. 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Резникова с поста министра обороны страны.

31 августа нардеп Украины Ярослав Железняк упомянул, что вероятным новым главой Минобороны Украины станет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров, а Резникова могут назначить на пост посла в Соединенном Королевстве.

Накануне пресс-пул Белого дома сообщил, что американский президент Джо Байден находится в курсе решения главы Украины Владимира Зеленского освободить Алексея Резникова от должности министра обороны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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