Минобороны РФ подало иск к «Воентелекому»

Минобороны РФ подало иск в суд на «Воентелеком» с требованием взыскать с компании более 48 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, который ознакомился с исковым заявлением.

«Исковое заявление от Министерства Обороны Российской Федерации к АО «Воентелеком» в суд поступило. Сумма исковых требований — 48 800 308 рублей», — отмечается в материале.

Детали требований оборонного ведомства пока неизвестны.

Год назад сообщалось, что все военные комиссариаты России до конца 2025 года оснастят цифровым телекоммуникационным оборудованием. В период с 2019 по 2023 год такими цифровыми технологиями были оснащены 93% военных комиссариатов муниципальных образований. Отмечалось, что данная работа будет продолжена в 2024–2025 годах, а работы будет проводить «Воентелеком» в рамках госконтрактов, заключенных с Минобороны РФ.

В 2023 году Бабушкинский суд Москвы принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова, которые были осуждены за хищение около 1,4 млрд рублей в ходе реализации программы цифровизации Вооруженных сил РФ.

При этом ведомство обжаловало соответствующее решение суда в отношении Давыдова, но не сделало этого в отношении Семилетова.

Давыдов был приговорен Мещанским районным судом Москвы к четырем годам и двум месяцам колонии в октябре 2022 года. Семилетову тогда же назначили наказание в виде четырех лет колонии.

Ранее стало известно, что Минобороны хочет взыскать 13 млрд рублей с производителя радиоэлектроники.