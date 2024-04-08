Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году

Все военкоматы России оснастят телекоммуникационным оборудованием к 2026 году

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Все военные комиссариаты России до конца 2025 года оснастят цифровым телекоммуникационным оборудованием. Соответствующие работы проведет «Воентелеком» в рамках госконтрактов, заключенных с Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил России.

В период с 2019 по 2023 год такими цифровыми технологиями были оснащены 93% военных комиссариатов муниципальных образований. Данная работа будет продолжена (в том числе в военных комиссариатах, размещенных на новых территориях России) в 2024–2025 годах.

Кроме того, с 2024 года спланировано оснащение военных комиссариатов современными стационарными средствами радиосвязи. Это будет сделано для организации управления соединениями и воинскими частями территориальной обороны.

Серверное оборудование обеспечивает военным комиссариатам доступ в сети Минобороны. Телефонные переговоры можно будет вести в открытых и закрытых сетях военного ведомства.

До этого президент России Владимир Путин поручил создать в Минобороны РФ подразделение, которое будет заниматься внедрением и сопровождением цифровой системы воинского учета и реестра повесток.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами