Российские военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году

Все военные комиссариаты России до конца 2025 года оснастят цифровым телекоммуникационным оборудованием. Соответствующие работы проведет «Воентелеком» в рамках госконтрактов, заключенных с Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил России.

В период с 2019 по 2023 год такими цифровыми технологиями были оснащены 93% военных комиссариатов муниципальных образований. Данная работа будет продолжена (в том числе в военных комиссариатах, размещенных на новых территориях России) в 2024–2025 годах.

Кроме того, с 2024 года спланировано оснащение военных комиссариатов современными стационарными средствами радиосвязи. Это будет сделано для организации управления соединениями и воинскими частями территориальной обороны.

Серверное оборудование обеспечивает военным комиссариатам доступ в сети Минобороны. Телефонные переговоры можно будет вести в открытых и закрытых сетях военного ведомства.

До этого президент России Владимир Путин поручил создать в Минобороны РФ подразделение, которое будет заниматься внедрением и сопровождением цифровой системы воинского учета и реестра повесток.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.