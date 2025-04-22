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Минобороны хочет взыскать 13 млрд рублей с производителя радиоэлектроники

Минобороны подало в суд на НПП «Импульс», требуя взыскать 13 млрд рублей
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Shutterstock

Министерство обороны России просит взыскать порядка 13 млрд рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП «Импульс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО «Научно-производственное объединение «Импульс» на сумму 13 млрд 005 млн 256 рублей поступило», — говорится в документах.

В публикации говорится, что решить вопрос о принятии заявления предстоит Арбитражному суду Москвы.

Другие подробности инцидента неизвестны, точная причина подачи заявления не уточняется.

ПАО «НПП «Импульс» работает в качестве научно-производственного предприятия и изготавливает современные радиоэлектронные подсистемы и приборы для заказчиков.

До этого МО РФ подало в арбитражный суд два иска к Пермскому телефонному заводу «Телта» на общую сумму 63,05 млн рублей.

7 апреля Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя предприятия Игоря Морозова. Его обвиняют в хищении более 48 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

Ранее экс-заместителю учредителя «Телты» ужесточили меру пресечения.

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