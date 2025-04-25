Хегсет не подключился к защищенному соединению перед выходом в интернет

AP: шеф Пентагона Хегсет не использовал защищенное соединение для выхода в сеть

Министр обороны США, шеф Пентагона Пит Хегсет не использовал защищенное соединение для выхода в сеть. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

Агентство утверждает, что Хегсет выходил в интернет по незащищенному каналу для использования мессенджера Signal — так появились два канала утечки секретной информации об ударах по хуситам, из-за чего в Соединенных Штатах разразился скандал.

Хегсет, согласно данным AP, сначала подключился к мессенджеру по беспроводной связи, а затем попросил подключить свой компьютер к сети.

При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что даст интервью главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который в марте опубликовал статью об обсуждении ударов по хуситам в мессенджере Signal.

Голдберг также предоставил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона Пит Хегсет за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор-демократ призвала уволить главу Пентагона.