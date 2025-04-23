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Сенатор-демократ призвала уволить главу Пентагона на фоне скандала с утечкой данных

Сенатор Дакуорт призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных
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Alex Brandon/AP

Главу Пентагона Пита Хегсета следует снять с должности из-за скандала с утечкой секретных данных. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила сенатор от Демократической партии США Тэмми Дакуорт.

Сенатор подчеркнула, что разведывательная информация, которой министр обороны поделился через мессенджер Signal, в том числе со своей супругой, была отправлена ​​ему по закрытому каналу связи. Тем самым Хегсет сознательно подверг американских летчиков ненужной опасности. Поэтому его необходимо уволить.

22 апреля неназванный советник президента США Дональда Трампа заявил, что Хегсету не хватает способностей, чтобы успешно работать на этой должности.

21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

В тот же день газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет передал через личный чат в мессенджере Signal секретную информацию о военной операции Соединенных Штатов в Йемене.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона приводил супругу на секретные встречи.

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