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Трамп даст интервью главреду Atlantic, попавшему в чат с чиновниками США

Трамп даст интервью главреду Atlantic, раскрывшему переписку чиновников в Signal
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что даст интервью главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который в марте опубликовал статью об обсуждении ударов по хуситам в мессенджере Signal.

«Сегодня я встречусь (из всех людей) с Джеффри Голдбергом, главредом Atlantic и человеком, ответственным за множество выдуманных историй обо мне, включая <…> «сигналгейт»», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что планирует дать интервью «из любопытства и в качестве соревнования с самим собой». Американский лидер отметил, что хочет посмотреть, возможно ли для Atlantic быть правдивым СМИ и смогут ли они написать честную историю о нем.

Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению «Ансар Аллах» (хуситам). Главред отметил, что его добавили в секретный чат по ошибке. В результате журналист стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Голдберг также предоставил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона Пит Хегсет за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор-демократ призвала уволить главу Пентагона.

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