Участники форума «Za наше Будущее» обвинили ВСУ в загрязнении Черного моря

Обширная территория акватории Черного моря загрязнена опасными веществами в результате использования украинской армией устаревших морских мин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на резолюцию международного экологического форума «Za наше Будущее».

«Массовое использование Украиной устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами», — отмечается в документе.

В резолюции подчеркивается, что боеприпасы были найдены на всем протяжении прибрежной линии западной части Черного моря от Болгарии до Турции.

По утверждению участников форума, Киев и его партнеры должны понести ответственность за «деградацию окружающей среды Черноморского региона» и возместить ущерб.

В прошлом году официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин.

Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, обращал внимание, что беспорядочно установленные Военно-морскими силами Украины мины все чаще угрожают гражданским судам в Черном море.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность дрейфующими минами в Черном море.