Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинскую армию обвинили в загрязнении Черного моря

Участники форума «Za наше Будущее» обвинили ВСУ в загрязнении Черного моря
close
Liu Lei/XinHua/Global Look Press

Обширная территория акватории Черного моря загрязнена опасными веществами в результате использования украинской армией устаревших морских мин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на резолюцию международного экологического форума «Za наше Будущее».

«Массовое использование Украиной устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами», — отмечается в документе.

В резолюции подчеркивается, что боеприпасы были найдены на всем протяжении прибрежной линии западной части Черного моря от Болгарии до Турции.

По утверждению участников форума, Киев и его партнеры должны понести ответственность за «деградацию окружающей среды Черноморского региона» и возместить ущерб.

В прошлом году официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин.

Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, обращал внимание, что беспорядочно установленные Военно-морскими силами Украины мины все чаще угрожают гражданским судам в Черном море.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность дрейфующими минами в Черном море.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами