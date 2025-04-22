Украинские военнослужащие перестали использовать технику, произведенную в странах — членах НАТО, в ходе боев на территории Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале приводятся слова неназванных бойцов 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, которые заявили, что украинские формирования начали значительно чаще применять устаревшие образцы оружия. Теперь это происходит в 90% случаев.

Как отметили российские солдаты, в том числе Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на поле боя советские танки Т-64.

«Украинские солдаты боятся потерять ценные [западные] танки и БТР (бронетранспортеры — «Газета.Ru») и используют оставшиеся советские образцы», — говорится в публикации.

Из нее следует, что в настоящее время активные боевые действия продолжаются в окрестностях хутора Олешня. Кроме того, подразделения Вооруженных сил РФ зачищают от украинских формирований территории в районе села Горналь. К текущему моменту российские военнослужащие полностью взяли под контроль местный мужской монастырь, и теперь им осталось зачистить от ВСУ только сам населенный пункт.

19 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили хутор Олешня в Курской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что вся страна ждет освобождения региона от ВСУ.