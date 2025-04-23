Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские танкисты поразили огневые точки ВСУ под Покровском

МО: танкисты ВС РФ поразили огневые точки ВСУ под Покровском

Танкисты группировки «Центр» ВС РФ поразили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском (российское название — Красноармейск). Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, экипаж танка Т-72 под командованием младшего сержанта Александра Супенко поразил целую серию огневых точек, что позволило штурмовикам провести наступление.

«Танкисты, используя рельеф местности, выдвинулись в район закрытой огневой позиции. По дороге FPV-дроны противника пытались поразить наших танкистов, но система РЭБ глушила сигналы вражеских беспилотников», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что во время боевой работы танки были атакованы беспилотником, однако о пораженных машинах не сообщается. После завершения стрельбы российский беспилотник-разведчик зафиксировал поражение всех выявленных целей и началась атака.

До этого танкистов группировки «Центр» наградили орденами.

Ранее украинский танкист раздавил гуманитарную машину из Европы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами