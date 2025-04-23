Танкисты группировки «Центр» ВС РФ поразили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском (российское название — Красноармейск). Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, экипаж танка Т-72 под командованием младшего сержанта Александра Супенко поразил целую серию огневых точек, что позволило штурмовикам провести наступление.

«Танкисты, используя рельеф местности, выдвинулись в район закрытой огневой позиции. По дороге FPV-дроны противника пытались поразить наших танкистов, но система РЭБ глушила сигналы вражеских беспилотников», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что во время боевой работы танки были атакованы беспилотником, однако о пораженных машинах не сообщается. После завершения стрельбы российский беспилотник-разведчик зафиксировал поражение всех выявленных целей и началась атака.

До этого танкистов группировки «Центр» наградили орденами.

Ранее украинский танкист раздавил гуманитарную машину из Европы.