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Российский военкор обнародовал видео ликвидации украинских диверсантов

Военкор Поддубный показал видео уничтожения украинской ДРГ в Сумской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

По его словам, российские военнослужащие продолжают выбивать противника из населенных пунктов Олешня и Горналь, которые на данный момент находятся под частичным контролем украинских формирований. Он подчеркнул, что противник оказывает сопротивление на линии боевого соприкосновения.

«Со стороны сумской Юнаковки забрасывают малые пехотные группы, которые оперативно уничтожаются», — добавил Поддубный.

На опубликованных кадрах можно заметить небольшое скопление живой силы противника, которое выслеживает российский разведывательный дрон. После этого в кадре появляется прицел, который наводится на боевиков. После этого расчет осуществляет атаку по скоплению живой силы и успешно поражает цель.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что ВСУ несут колоссальные потери, но пытаются перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых подразделений.

По его словам, попытки украинской стороны перебросить бойцов на территорию были предотвращены ВС РФ, солдаты ВСУ ликвидированы в Сумской области.

Ранее Марочко заявил об активных боевых действиях у Локни в Сумской области.

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