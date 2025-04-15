Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области

Полковник Литовкин: РФ создает зону безопасности в Сумской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска создают на территории Сумской области зону безопасности, чтобы защитить города от обстрелов и ударов беспилотников ВСУ. Об этом в комментарии Life заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Мы в Сумах создаем зону безопасности. То есть территорию, которая должна создать пространство для того, чтобы бандеровские беспилотники не долетали до наших мирных городов. И тем более снаряды их артиллерии», — объяснил эксперт.

По мнению отставного офицера, глубина зоны безопасности должна достигать порядка 50-60 км.

13 апреля в Сумах прогремела серия мощных взрывов. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» двумя ракетами «Искандер-М». В результате украинские войска потеряли более 60 военных.

Ракетную атаку прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал «ошибкой» удар по Сумам и отметил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу Сумской области после удара ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами