Военный эксперт рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области

Российские войска создают на территории Сумской области зону безопасности, чтобы защитить города от обстрелов и ударов беспилотников ВСУ. Об этом в комментарии Life заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Мы в Сумах создаем зону безопасности. То есть территорию, которая должна создать пространство для того, чтобы бандеровские беспилотники не долетали до наших мирных городов. И тем более снаряды их артиллерии», — объяснил эксперт.

По мнению отставного офицера, глубина зоны безопасности должна достигать порядка 50-60 км.

13 апреля в Сумах прогремела серия мощных взрывов. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» двумя ракетами «Искандер-М». В результате украинские войска потеряли более 60 военных.

Ракетную атаку прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал «ошибкой» удар по Сумам и отметил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу Сумской области после удара ВС РФ.