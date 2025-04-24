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В Крыму объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС: в Крыму в третий раз за сутки объявлена угроза атаки БПЛА
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму в третий раз за сутки была объявлена угроза атаки БПЛА. Предупреждение появилось в приложении МЧС, передает ТАСС.

На фоне возможной атаки жителей региона призвали быть бдительными.

Перед этим угроза атаки БПЛА в регионе объявлялась утром 23 апреля и в ночь на 24 апреля.

21 апреля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Крымом. Таким образом, ВСУ попытались атаковать регион в день, когда перестало действовать пасхальное перемирие.

А ночью 24 апреля средства ПВО сбили над Крымом уже 45 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Крыму анонсировали учения по защите от диверсантов.

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Атаки БПЛА на Россию
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