Названо число граждан Абхазии, погибших в зоне спецоперации

Более 60 граждан Абхазии, принимавших участие в боевых действиях на стороне РФ, погибли в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во время интервью для РИА Новости заявил посол республики в Москве Алхас Квициниа.

Дипломат отметил, что в настоящее время на фронте находятся несколько сотен граждан Абхазии. При этом точное число абхазов, участвующих в сражениях, остается неизвестным из-за наличия у многих из них российских паспортов.

«В ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери», — добавил Квициниа.

17 апреля пресс-служба Большого Московского государственного цирка сообщила, что в зоне СВО погиб один из его артистов Назар Якубов. Мужчина был династийным цирковым артистом и до отправки на фронт руководил номером «гимнасты на матче».

В конце марта стало известно о гибели призера Паралимпиады-2020 в Японии Александра Работницкого, отправившегося в зону боевых действий на Украине в качестве добровольца. В каком именно подразделении служил россиянин, завоевавший серебряную медаль в беге на 1500 метров, неизвестно.

Ранее в зоне СВО погиб бывший хоккеист команды «Сокол-99».