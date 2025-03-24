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Российский экс-хоккеист погиб в зоне СВО

Экс-хоккеист Константинов погиб в зоне СВО в Курской области
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ХК Сокол (Новочебоксарск) и СШОР №4 (official)/VK

Российский экс-хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Сокол» в «ВК».

«В сезонах Константинов 2009-2015 годов выступал за команду «Сокол-99» в Первенстве России среди юношей региона «Поволжье» у тренера Спортивной школы №4» Дмитрия Куликова. Погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», — говорится в сообщении.

Прощание с Константиновым состоялось 24 марта.

24 января стало известно о том, что воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи», вратарь Илья Кожевников погиб в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 28 лет.

«Илья погиб на СВО, отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — говорится в заявлении пресс-службы пермской команды.

Ранее на СВО погиб 27-летний российский хоккеист.

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