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Крупный тайник с оружием ВСУ обнаружили в школе в ДНР

ФСБ: в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе
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Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ДНР обнаружили крупный тайник с иностранным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство Донецкое агентство новостей со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«В освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховка в здании школы № 22 обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами», — сообщили в ведомстве.

По словам местных жителей, ВСУ разместились в этой школе в 2022 году.

На складе нашли две штурмовые винтовки и два переносных зенитных ракетных комплекса образца НАТО, а также четыре автомата Калашникова, четыре гранатомета, столько же пистолетов, 29 гранат, 50 кассетных боеприпасов, восемь термитных зажигательных снарядов, 40 кг тротила и 4300 патронов. Оружие было передано российским военным.

До этого бойцы ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области.

Ранее российские военные ударили по складам и технике Украины в 144 районах.

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