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ВС России ударили по складам и технике Украины в 144 районах

Минобороны: ВС РФ ударили по складам и технике ВСУ в 144 районах
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Минобороны РФ

Российские войска ударили по складам и технике Украины в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились беспилотниками, авиацией, а также ракетами и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ», — говорится в сообщении.

9 апреля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар нанесен в Днепропетровске по административному зданию, где размещались украинские военные.

До этого Лебедев сообщал, что вечером 8 апреля российская армия ликвидировала три цеха по сборке беспилотников ВСУ вместе с оборудованием в Харькове. Также были нанесены удары по складам с боеприпасами и топливом в Индустриальном районе Харькова.

Ранее российские военные атаковали место сборки французских вертолетов в Киевской области.

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